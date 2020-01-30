為維護房東房客權益，內政部今天發布「租賃住宅服務業業務檢查及非法經營包租代管業務查處注意事項」，各地方政府將優先查處非法、被檢舉違規或發生爭議的業者；此外，租賃專法施行後2年的營業緩衝期，將於今年6月26日屆滿，屆時業者若未經許可登記，最高可處20萬元罰鍰。

內政部表示，2018年6月27日施行的租賃專法，已建立包租代管專業服務制度，為確保業者服務品質，這次發布的查處注意事項有4個重點，包括各直轄市或縣(市)政府得組成業務檢查小組執行查處作業，必要時得請租賃住宅服務業公會協力辦理；優先查處非法、被檢舉違規或發生爭議的業者；針對包租代管業應遵循之業務責任進行檢查；包租代管業者應提供執業紀錄文件供主管機關查核，且不得規避、妨礙或拒絕業務檢查。

內政部指出，租賃專法施行前已經營包租代管的業者，於租賃專法2018年6月27日施行後，有2年營業緩衝期，今年6月26日緩衝期屆滿後，如仍未完成租賃住宅服務業許可登記，且繼續經營包租代管業務，即屬非法經營包租代管業務，最高可處20萬元罰鍰。

內政部特別提醒業者，若尚未取得登記證，應儘速洽所在地直轄市、縣市政府申請租賃住宅服務業許可登記，以保障合法經營的權益。至於已許可登記的業者，如有規避、妨礙、拒絕業務檢查，或違反業務責任，最高可處5萬元罰鍰。

(中時 )