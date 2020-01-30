高雄市長韓國瑜近期回歸市政，視察市內各局處防疫(武漢肺炎)工作。但綠營側翼團體「WECARE」發起的罷韓行動讓韓國瑜如坐針氈，也不斷抨擊韓國瑜市政做的很糟糕。就有網友稱對比韓國瑜先前的失言作為「總統府秘書長(前市長)陳菊是不是沒那麼糟？」。對此，其他網友回應則質疑「陳菊做得好？笑話」、「可憐哪，還在帶風向」。

網友pigpigcom123在批踢踢以「陳菊是不是沒那麼糟？」為題發文，原PO稱，「現在罷韓風氣這麼盛行，是不是代表前年被黑的最慘的陳菊，其實沒那麼糟？陳菊高雄執政近20年都沒反對的聲音，反觀韓國瑜剛上任，wecare高雄就馬上出來喊要罷免了」。

其他網友則認為，「建設是很多啊，但是債留子孫也是事實」、「就算建設不少，但多數只有網美IG打卡功能」、「高雄就前朝把預算花在市民，但是花子孫後代的錢，來展現團隊有在建設」、「陳菊做得好？笑話。」、「韓國瑜大輸五十幾萬沒錯，你大陳菊做得好的話會有韓市長？」、「做得好的話會有韓市長嗎？」。

其實，台北市長柯文哲2017年在議會備詢時就直言，陳菊過去11年市長任內共舉債1037億，任內高雄市2600億元的舉債額度，更直接用到2400億元，未來不管誰接都很難做，高雄市的債務大量舉債，對比他(柯)在任內大量還債，其差異是非常明顯的。陳菊當時則回應，高雄已經還債1208億了。

(中時電子報)