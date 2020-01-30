丹麥媒體刊出漫畫，嘲弄大陸發生新型冠狀病毒肺炎疫情。（網路截圖）

丹麥媒體《日德蘭郵報》27日借新型冠狀病毒疫情刊登「辱華」漫畫，把大陸國旗左上方的五星紅旗換成新型冠狀病毒，引起大陸民眾憤慨。事後該媒體和丹麥總理都以「言論自由」為由拒絕道歉。不過，按照丹麥法律規定是禁止侮辱他國國旗的。

丹麥《日德蘭郵報》的漫畫近日在大陸引發軒然大波，該媒體總編輯28日拒絕對此事道歉，稱該漫畫並無「貶損或嘲笑的意圖」。而丹麥總理梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）則以「言論自由是丹麥傳統」為由，為《日德蘭郵報》的行為辯解。

不過，按照丹麥法律，公開焚燒或是褻瀆他國的國旗是違法行為，該報總編輯和丹麥總理的辯解，顯得絲毫不尊重該國自己的法律。

大陸駐丹麥大使馮鐵強調，言論自由不是沒有邊界和限制，相信丹麥社會不會接受種族歧視、性別歧視以及對殘疾人歧視等言論。「我們都是人，在別人遭遇不幸的時候，應該有起碼的同情同理心。」

馮鐵表示，言論自由不應以傷害其他國家和人民為代價，也絕不能成為侮辱中國和中國人民的藉口。「你們只考慮自己的權利，卻傷害別國的尊嚴和人民的感情，這種做法極為自私和冷酷無情。《日德蘭郵報》和漫畫作者的行為超越了道德和文明社會的底線，絕對不能接受，應當受到嚴厲譴責。」

(中時 )