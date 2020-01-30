新北市金山區盧姓少年今(30)日凌晨3時許與父親及37歲郭姓男子等友人在小吃店飲酒，席間，盧姓少年父親與郭男發生口角爭執，盧姓少年為替父親出氣，尾隨郭男回家，持槍射擊郭男大腿、臀部。盧姓少年中午12時許在父親陪同下到警局投案，警方依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵辦。

金山分局表示，盧姓少年因不滿郭男在聚會中一直給父親漏氣，才憤而持槍射擊大腿教訓郭男，事後開車逃逸，受傷的郭男則倒臥住家樓下，妻子發現後趕緊下樓攙扶，報案求救，救護人員到場後發現郭男身中3槍，但無傷及要害，暫無生命危險。

警方表示，開槍傷人的盧姓少年今日中午12時許在父親陪同下，主動到警局投案，稱自己只是一時氣憤，才會尾隨對方回家開槍傷人，但無殺人意圖。

金山分局偵查隊長黃清暉表示，盧姓少年已主動交付改造掌心雷槍枝1把、彈夾1個，坦承槍枝為自己所有，警方除依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵辦犯嫌外，也將擴大溯源追查槍枝來源。

(中時 )