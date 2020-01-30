因應新型冠狀病毒疫情，部分醫界、政界人士呼籲，台灣、大陸、香港、澳門兩岸四地共同召開會議，讓醫療專家和防疫學者交換經驗，共謀良方。預計31日上午10時在台大校友會館召開記者會，出席人員包括台大醫學院教授高明見、楊寧蓀中研院前農業生物科技研究所所長、世新大學社會發展研究所所長黃德北、高雄榮總台南分院精神科主治醫師蘇偉碩、「新國際社會理論與實踐中心」召集人林深靖。

他們祈願在大陸的台商和眷屬以及所有大陸同胞早日度過難關，對於在第一線抗疫的醫護人員，更致上最高的敬意。並呼籲台灣人民共體時艱，除了做好防疫準備之外，也能夠藉此機會表達關心與善意，助人助己，給予大陸人民必要的幫助。也希望執政當局能夠敬畏果報，勿出惡言，勿彰敵意，為兩岸之間必要物資之輸運以及防疫人員之來往，開啟方便之門，以助防疫工作之合作與進展。

曾經任職於台大醫院醫師高明見，17年前的SARS 防治工作發揮了關鍵性的作用，內定出任召集人，儘快召開四地防疫會議。

據指出，武漢醫療院所亟需充分的連身隔離衣和醫療用口罩，而台灣各大醫院目前均有庫存，由於醫療用隔離衣和口罩均有保存期限，一旦過期，即是作廢。救人如救火，防疫作戰刻不容緩，建議台灣各大醫院清點庫存，除了必要的存量之外，建議將即期的醫療用連身防護衣和口罩捐出，彙整後緊急送往武漢。

發起人：

高明見(曾任台大醫學院教授、台灣醫事聯盟協會理事長、立法委員)、陳履安(曾任國科會主委、國防部長、監察院長)、楊寧蓀(美國密西根大學生化遺傳學博士台灣大學生物科技研究所教授、中央研究院前農業生物科技研究所所長)、馬辛一(國防醫學院外科學科教授、三軍總醫院神經外科部科主任、社團法人台灣神經外科醫學會理事長)、黃德北(世新大學社會發展研究所所長、左翼聯盟秘書長)、蘇偉碩(高雄榮總台南分院精神科主治醫師)、朱高正(德國波昂大學法哲學博士、前立法委員)、林正杰(前立法委員)、張俊宏(前立法委員)、范國棟(台灣麻醉醫學會專科醫師)、王文宗(財團法人學甲慈濟宮董事長)、鍾秀梅(《新國際》社長)、蘇煥智(前台南縣長)、王麗萍(前立委)、范國光(國立雲林科技大學設計學研究所教授)、范振國(社會再生文教基金會執行、何步正(《新大學》總編輯)、陳復(國立東華大學通識教育中心教授)、潘朝陽(台灣師大東亞學系榮退暨兼任教授)、楊祖珺(中國文化大學大眾傳播系教授)、楊熊端(兩岸女性學術沙龍創辦人)、鍾喬(左翼聯盟監委召集人、差事劇團團長)、舒詩偉(《青芽兒》主編)、殷必雄(左聯黨員)、劉怡芳(社會人士)、張昱珍(社會人士)、盧思岳(台灣社區重建協會理事長)、習賢德(輔仁大學前傳播學院行政副院長)、龍應達(前國大代表)、劉虚心(退休銀行財務長)，陳讚煌(海洋大學退休教授)、黃晴琦(城鄉保護基金會、中華國家法治改造協會理事長)、吳永毅(台南藝術大學教授、前總務長)、徐綽（耶魯大學生物學博士，前杜邦公司農業產品研發研究員），夏林清（輔仁大學退休教授、北師大教育學部特聘教授）、鄭村棋（人民民主黨召集人、社運人士、政治評論者）、袁孔琪（人民民主黨鏟土豪行動召集人）林深靖(《新國際》召集人)……(名單增加中)

＃武漢肺炎 ＃醫界 ＃防疫 ＃會議

(中時 )