武漢肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌日前宣布禁止台灣口罩出口1個月，卻引發部分民眾批評，藝人范瑋琪更痛批蘇貞昌是泯滅人性的狗官。對此，捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧認為，從這一次的口罩事件，可以看出民進黨政府的缺乏深謀遠慮，把台灣的未來置於鋼絲之上。

夏春湧在臉書指出，民進黨政府這一次的決定，會造成多大的後續效應目前不得而知，但是可以預見的是一個災難。他說從天災看人禍一看一個準，天災雖然避免不了，但是會過去，人禍可以避免，但如果處理不好比天災還可怕。

對於蘇貞昌說「自救才能救人」，夏春湧不反對，但他認為，鄰居失火不救，確定鄰居的火燒不到自己家？萬一不小心疫情在台灣擴散，而大陸又找出抑制的方法，「到時候別人救你還是不救？」

夏春湧說一個政府的高度決定了這個國家的未來，從這一次的口罩事件，可以看出民進黨政府的缺乏深謀遠慮，把台灣的未來置於鋼絲之上，走的好嚇出一身冷汗，走不好跌入萬丈深淵。他說這樣的政府，是民進黨人的幸，還是全國百姓的不幸，「看來只能讓時間來印證了！」

(中時電子報)