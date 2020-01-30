嘉義縣義竹鄉一名邱姓女子日前向友人求助，指自己1歲多的兒子被郭姓丈夫施暴，友人將私訓內容PO上臉書，引起警方關切，28日到邱女住家了解，發現一家三口都不在家，29日再到郭男住家查訪，發現邱女被郭男限制在自宅2樓，郭男坦承有動手教訓男童，警方訊後將郭男依違反家庭暴力防治及妨害自由等罪嫌移送法辦。

邱女與友人的私訊內容提到「他剛剛又很生氣動手打我小孩」、「他也這樣打我，我真的受不了」、「姐姐救救我好不好」等，並附上兒子疑似被施暴的照片，照片中孩子臉頰明顯紅腫，友人27日將私訊內容PO文後，引發網友撻伐。

警方昨天中午再次到郭男住家查訪，發現一家三口都在家中，孰料，郭男謊稱妻子和男童不在家，並將2人藏在住家2樓，不讓他們向警方聯絡。警方當場喝令郭男將妻子和男童帶下樓，之後警方發現男童臉頰有輕微紅腫，手和腳也有瘀青痕跡。

經過社工評估，男童在母親照護下安全，目前跟著邱女搬到其他地方住。

(中時 )