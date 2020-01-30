台商捐款給武漢 資誠：應留意抵稅方式 15:332020/01/30 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應武漢肺炎疫情爆發，不少台商可能有意願捐贈武漢政府或大陸防疫單位。 資誠（PwC）聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良表示，企業捐贈的對象認定標準繁瑣、各種捐贈方式也有不同的限制與規劃效果，企業在行善前，建議多加瞭解相關的稅務影響，並諮詢專業人員及早規劃年度捐贈策略，以免無法享受稅前抵扣，甚至徒增稅務風險。 (工商 ) #捐贈 #稅務 #武漢 #資誠 #規劃 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》加拿大淪陷！確認首起武漢肺炎病例 07:232020/01/26 國際 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》2歲童疑染武漢肺炎 爸漏夜帶他離醫院 09:182020/01/26 社會 2020武漢風暴》大陸肺炎死亡增至56人 確診近2千例 09:242020/01/26 生活 2020武漢風暴》美28日自武漢撤僑千人 公民得付費 09:352020/01/26 國際 他從武漢回台開心趴趴走 網怕：拜託台中別淪陷 13:142020/01/26 生活 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 15:332020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 財經熱門新聞 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 殺700點不夠慘？政院：國安基金進場時機還沒到 - 財經 - 工商 台股狂瀉近700點 網4字定義歷史上的今天 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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