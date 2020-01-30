因應武漢肺炎疫情爆發，不少台商可能有意願捐贈武漢政府或大陸防疫單位。

資誠（PwC）聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良表示，企業捐贈的對象認定標準繁瑣、各種捐贈方式也有不同的限制與規劃效果，企業在行善前，建議多加瞭解相關的稅務影響，並諮詢專業人員及早規劃年度捐贈策略，以免無法享受稅前抵扣，甚至徒增稅務風險。

(工商 )