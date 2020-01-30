台灣彩券公司今（109）年農曆春節電腦型彩券加碼總獎金新臺幣8億元，「大樂透」在春節7天連續假期中，共開出2次頭獎、送出201組100萬元，今（30）日新春開工日，「大樂透」頭獎上看1.6億元，也將加碼續開100萬元獎項，此外，「威力彩」自1月20日加碼2億元後頭獎尚未開出，今晚頭獎上看3.8億元，為今年最高的頭獎。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，「大樂透」今年總計送出3.6億元的加碼獎金，提供360組100萬元的中獎機會，假期7天從1月23日至29日累計開出201組，共有239注中獎，其中獨得100萬元獎金的共171注，占比約72%，相較107年占比52%和108年68%，今年春節大紅包獎項前7期中獎人獨得100萬元的比例為近三年最高。

今天開工日至本週日（2月2日）「大樂透」仍將每天開獎，提供民眾中大獎的機會。「大樂透」今晚頭獎上看1.6億元，並會繼續加開100萬元的「春節大紅包」獎號，民眾購買今晚開獎的「大樂透」不僅可以對億元頭獎、還有機會對中「春節大紅包」獎項，等於是買一張彩券可以對兩種獎項。若累計至今日360組春節大紅包沒有全數送出，將於明（31）日繼續加開，直到360組100萬元全數送出或至2月7日活動結束為

台彩公司也特別公開「春節大紅包」中獎幸運兒的買法，根據彩券投注系統的投注資料，1月23日至29日的239張中獎彩券其中有43位（18%）中獎人以投注50元即幸運對中春節大紅包獎項，當中更有33人一舉獨得100萬元獎金。此外，有9%的幸運兒是透過包牌的方式獲得財神爺的眷顧。至於選號方式，電腦選號占84%，自選占16%。還在等待中獎的民眾不妨參考中獎幸運兒的買法，把握加碼的倒數好機會。

此外，今晚開獎的「威力彩」頭獎上看3.8億元，5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」獎金加碼活動倒數三天，加碼到2月1日止。開工日不妨購買彩券發送親友及工作夥伴，開好運兼做公益，還有機會中大獎。

(工商 )