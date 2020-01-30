市場研究機構Canalys發布印度智慧手機市場報告，其中，小米在2019年第四季繼續引領市場，出貨量增長13％，增至1,120萬支，市占率29％，連續第十季站穩市場榜首位置。

印度智慧手機市場2019年第四季增長14％，總出貨量3,900萬支。全年，印度智慧手機出貨量增長8％，達約1.48億支。其中，小米智慧手機仍是當地出貨量最高的品牌，小米全年出貨量4,290萬支。Canalys預計印度智慧手機市場2020年將增長8％，增至逾1.6億支。

另一方面，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，小米30日發布通知，該集團北京總部暫定2月10日恢復辦公。

小米指出，2月3日至7日啟用遠程辦公機制，非位於湖北省員工啟用遠程辦公，確認身體無恙後暫定於2月10日恢復各工區回公司辦公，位於湖北省員工在所在地遠程辦公，遵從當地政策、政府部門安排，而回公司辦公時間將另行通知。

(工商 )