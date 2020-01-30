高雄益江企業今湧入大批民眾搶購口罩，業者規定每人限購3盒。（柯宗緯攝）

高雄益江企業今湧入大批民眾搶購口罩，業者規定每人限購3盒。（柯宗緯攝）

業者在門口張貼聲明，並公告合格口罩產品。（柯宗緯攝）

全台陷入口罩之亂，網傳高雄益江企業販售的拋棄式醫用口罩不合格外，甚至拋售庫存，疾呼民眾不要買。高市衛生局今日表示，該批違規口罩早已限期回收，29日到場稽查並未發現販售。業者澄清，目前販售的為拋棄式醫療用口罩鬆緊帶型，經檢驗合格，針對此惡意中傷謠言，已到轄區派出所提告妨害名譽。

高市衛生局指出，益江涉違規的口罩，批號T122B04320130630，已依法裁處6萬元，並令業者在今年3月1日前回收。昨下午至益江企業現場查察，現場未發現販售該款檢驗不合格的口罩產品，民眾若有購買可將產品回收交付該公司。

由於網路瘋傳益江所製的口罩有問題，還盛傳該公司在網路上拋售庫存，提醒民眾不要購買。今天一早該公司就湧入民眾帶大批扣口罩準備退貨，業者在門口張貼合格產品說明、檢驗合格報告，以及報案三聯單澄清。另有民眾大排長龍搶購口罩，業者則規定每人限買3盒。

益江公司董事長謝金進發聲明澄清，此為惡意中傷，目前益江所販售的2019年4月25日及2019年7月30日製造的醫療用拋棄式口罩都是檢驗合格的口罩，為揪出網路惡意造謡者，已持檢驗合格證明30日至前鎮分局一心派出所報案，以正視聽。

高市經發局長伏和中近日訪視大發工業區生產口罩工廠，扶星企業公司，董事長孫秉昌表示，春節前已接單準備，年節期間初三員工進駐廠區開工生產，上游原材料供給穩定，由於口罩製造程序嚴謹又多二道包邊工序，故口罩日產量約4萬片，調節後產量可至十萬片，預估春節後物流供貨穩定。

經發局表示，初步盤點本市有8家口罩工廠，市府會與製造廠商聯繫生產端，消保官及衛生局針對物流配送及通路販售供應需求及品質會把關抽查，確保口罩供應需求，民眾勿恐慌。

(中時 )