麗清(3346)表示，旗下武漢廠為新廠區，目前仍處於初期小批量產階段，占公司整體營收比重不到1％，對整體營運影響不大，而農曆過年期間，麗清已緊急採取回報制度掌握公司全體員工目前一切正常，將配合所在地政府及車廠的延遲復工通知，麗清武漢廠預計於2月14日開工，上海及東莞廠則復工時間為2月10日，目前麗清仍持續密切注意疫情狀況並與工廠密切聯繫，待復工後協調產能，儘速出貨。

麗清指出，公司布局在大陸包含上海、東莞、武漢三個廠區，積極將自動化生產導入於單一產品的生產流程中，目前已具有高自動化生產技術，因此，麗清可隨時依據主要客戶的拉貨需求，快速調配各廠區生產產能並出貨。

公司對目前大陸整體新車銷售市場持審慎保守的看法，但受惠於新車導入LED車燈的滲透率提升，加上近期台灣政府推動「台商回台」投資政策，麗清為因應主要客戶生產需求與未來營運發展，已馬不停蹄在桃園觀音規劃興建智慧化工廠，整廠輸入高速自動化設備，除了以期已接獲新訂單挹注產能利用率提升外，亦可望在彈性調整兩地生產基地的產能配置下，爭取更多外銷美國地區訂單的合作機會。

(時報資訊)