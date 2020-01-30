「武漢肺炎」疫情未休，專家表示，目前武漢肺炎最棘手的是，沒有發燒的潛在傳染者較難防範，加上目前又正值流感高峰，在武漢肺炎及流感交雜下，停辦大型活動可避免兩種流病疫情擴散。

抗SARS前疾管局局長、南台科大生技系講座教授蘇益仁表示，武漢肺炎防疫在大的問題在於無法掌握沒有發燒的潛在傳染者，也因此建議民眾身處閉封的公眾場所，例如捷運、電影院等最好戴上口罩；目前武漢肺炎還沒有進入社區傳染，理論上還沒有停辦大型活動的必要，但大家都忽略現在值流感高峰期，甚至還在往上走，依過往的經驗，流感大都在2月底3月初才會下來，亦即大家還有一個月的時間要挺過，尤其最近天氣轉冷，有利病毒生存、活動，尤其兩種病毒也有可能共存在同一人身上，更增加分辨及防疫的困難，在這樣的前提下，支持停辦大型活動。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎表示，目前國內對於武漢肺炎主要採禦敵從嚴、阻絕於境外，主要傳染風險在於有些接觸者到處趴趴走，由於現在武漢肺炎還未發生社區感染，也就是尚不會找不到感染源，理論上還不用停辦大型活動，因為一旦停辦，社會必需要付出一定的成本，以17年前的SARS為例，當年國內因SARS所付出的精神及經濟成本，遠高於生命健康，不過，自發性的停辦大型活動，多少可以降低病毒傳播機會，相信外界也不會反對。

對於國內是否要停辦大型活動協助防疫，中央疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，由於現在武漢肺炎並未進入社區傳染，指揮中心專家會議因而決議，依目前疫情等級，大型集會活動不需延期或停辦，但需注意工作人員自身健康監測及必要防護措施。

(中時 )