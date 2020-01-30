「港湖女神」高嘉瑜成功打敗現任立委李彥秀，其基層經營實力雄厚，加上超高個人魅力，網友看好可望接任基隆市長。對此，作家洛杉基表示，讓高嘉瑜去選基隆市長，未免太委屈她了，2024年應該讓她出來選總統。

洛杉基在臉書表示，高嘉瑜出身根正苗率，北一女、台大法律、學生會長，有這種傲人學經歷與顏值，根本就是民進黨的女神，且年輕、口才好，加上一雙經常做白眼操的大眼睛，炯炯有神，透過被齙牙頂住的豐滿上脣，講起話來嗲聲嗲氣，可是許多宅男的夢中情人。

文中指出，高嘉瑜也是綠色媒體爭相邀請的來賓，冷靜沈著、不慌不忙、睿智快捷的回答，且保持迷人的微笑，都足以代表民進黨高學歷、年紀輕、高顏值、口才佳等年輕女性政治人物形象，與年紀大、言行古板的蔡英文相較，才是正港辣台妹。

洛杉基說，現在的首投族、年輕世代，根本不在乎政見、有什麼經驗，只要是網紅、顏值高、敢說敢秀，當立委、部長、院長、總統都綽綽有餘。

洛杉基表示，讓高嘉瑜出來選總統，民調絕對勝過柯文哲、賴清德，或是國民黨任一個候選人，若當選，那麼台灣有個年輕、未婚、顏值高、口才好的女總統，更可傲視全球，成為台灣之光，「連對岸解放軍，恐怕都捨不得下重手，傷害這位令人憐愛的女總統！」

最後，洛杉基也奉勸這位台大小學妹，千萬別只滿足於當個小小的台北市，或雞肋般的基隆市長，這樣真的太可惜了，必須志在千里，「進總統府才是妳的下一個人生里程碑，加油！」

(中時電子報)