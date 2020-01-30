面對武漢肺炎疫情，中國大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346）表示，旗下武漢廠為新廠區，目前仍處於投產初期小批生產階段，占公司整體營收比重不到1％，對整體營運影響不大。

麗清指出，農曆過年期間，已緊急採取回報制度掌握公司全體員工目前一切正常，將配合所在地政府及車廠的延遲復工通知，麗清武漢廠預計於2月14日開工，上海及東莞廠則復工時間為2月10日。目前麗清仍持續注意疫情狀況並與工廠密切聯繫，待復工後協調產能，儘速出貨。

麗清進一步指出，公司布局在大陸包含上海、東莞、武漢之三個廠區，積極將自動化生產導入於單一產品的生產流程中，目前已具有高自動化生產技術，可隨時依據客戶的拉貨需求，快速調配各廠區產能並出貨。

雖目前大陸車市展望保守，但麗清受惠於新車配備LED車燈的滲透率提升，有助於保持良好的訂單能見度，加上近期台灣推動「台商回台」投資政策，麗清已在桃園觀音規畫興建智慧化工廠，整廠輸入高速自動化設備，爭取更多外銷美國地區訂單的合作機會。

(工商 )