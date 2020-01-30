武漢肺炎（2019 n-CoV）疫情席捲全球，台灣嚴正以待，但最近行政院長禁止口罩出口一事，藝人范瑋琪在個人臉書上痛批「狗官」、歌手楊培安也在微博以及IG上PO文大罵政府政策，對此旅日女星歐陽靖30日在臉書上表示，「從新型冠狀病毒疫情爆發之後，我每天看好多日本新聞看得我一直喊WTF⋯跟大家分享一下日本有點扯的情形。」

歐陽靖30日在臉書上表示，春節期間，日本政府是對來自疫區旅客控管『全亞洲最鬆散的國家』，不但未即時禁止團體或自由行觀光簽證，最初也表明開放醫療資源給陸客，在28日日本議會才通過將武漢肺炎定為『指定傳染病』，外籍人士不可以為了醫療入境日本。﻿

歐陽靖比較台日防疫狀況。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

現在日本各大藥妝店的醫療口罩全部都被搶購一空，還有些店家在半天之內就售出6萬多片口罩，歐陽靖還看到陸客在機場將一箱箱口罩在機場寄出，也讓他不禁懷疑這些口罩是否會被放上網路上炒賣。

雖然在推特上不少網友對於疫情十分關注，但歐陽靖坦言，「老實說，不在乎的人比較多⋯包括我問過很多日本朋友，他們沒經歷過SARS，也不關心新聞、政治、國際情勢，只要自己的日子能照常就好。」

最後歐陽靖強調，「打這篇文章，是希望大家赴日旅遊期間一定要注意自身安全，不要以為『日本什麼都比台灣好』、『日本一定比台灣安全』⋯這一次，我相信絕對是台灣的防疫措施勝出。」

(中時電子報)