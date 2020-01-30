為了防止武漢肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌禁止口罩出口，卻遭范瑋琪在私人臉書怒罵「狗官」。對此，台北市長柯文哲30日接受訪問時表示，大家還是心平氣和，我們現在的對手或敵人是武漢肺炎，不要同胞裡面製造混亂。

對於現在口罩禁出口，柯文哲表示，先自救再救人，這題目是科學題目，到底台灣的口罩存量多少、產量多少，自己後來發現一個數據，不過還沒有去求證，台灣口罩超過八成是進口的，所以要擔心的是別人不賣給我們 不是我們不賣給別人，這個是後勤補給，還是一個數學得問題，搞清楚再來。

至於行政院長被范瑋琪批狗官，柯文哲希望在這個艱困的時刻，大家還是要心平氣和，因為現在的敵人是武漢肺炎，不要同胞裡面製造混亂，她也要求副市長黃珊珊清點北市的口罩庫存量有多少，是否有供應不足的問題，接下來一周將是關鍵期，請民眾不要掉以輕心，也呼籲民眾這段期間最好帶眼鏡，不要帶隱形眼鏡。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)