陸欲接回遊客 批准境外至武漢包機 15:482020/01/30 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸武漢疫情嚴峻。（本報資料照／中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸民航局為幫助前期出境的大陸遊客盡快返回武漢，已批復部分航空公司申請境外至武漢的包機運行，並要求各航空公司不能拒絕通過健康檢測的武漢旅客登機。 香港經濟通通訊社30日報導，為有效切斷新型冠狀病毒感染的肺炎傳播途徑，23日起，各航空公司相繼暫時取消飛往武漢機場的客運航班。 (工商 ) #武漢 #航空公司 #境外 #陸欲 #出境遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》加拿大淪陷！確認首起武漢肺炎病例 07:232020/01/26 國際 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》2歲童疑染武漢肺炎 爸漏夜帶他離醫院 09:182020/01/26 社會 2020武漢風暴》大陸肺炎死亡增至56人 確診近2千例 09:242020/01/26 生活 2020武漢風暴》美28日自武漢撤僑千人 公民得付費 09:352020/01/26 國際 他從武漢回台開心趴趴走 網怕：拜託台中別淪陷 13:142020/01/26 生活 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 15:332020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 兩岸熱門新聞 世衛秘書長警告：可能爆發更大規模肺炎疫情！ - 兩岸 防控疫情神操作！吉祥航空原定關西飛上海 起飛後直送武漢 - 兩岸 失控！門遭釘死、砍殺舉報人 武漢肺炎引爆殺戮 - 兩岸 陸欲接回遊客 批准境外至武漢包機 - 兩岸 - 工商 蘇揆口罩之亂恐爆兩岸對撞 港媒體人批：這政府怪怪的 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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