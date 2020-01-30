大陸民航局為幫助前期出境的大陸遊客盡快返回武漢，已批復部分航空公司申請境外至武漢的包機運行，並要求各航空公司不能拒絕通過健康檢測的武漢旅客登機。

香港經濟通通訊社30日報導，為有效切斷新型冠狀病毒感染的肺炎傳播途徑，23日起，各航空公司相繼暫時取消飛往武漢機場的客運航班。

(工商 )