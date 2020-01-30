國內汽車業龍頭和泰汽車（2207）總經理蘇純興表示，2019年台灣新車總銷量達43.9萬輛，較前年小幅成長約1％。和泰車代理的品牌，包括豐田（Toyota）、凌志（Lexus）、日野（Hino）汽車，皆創下亮眼的銷售成績，其中豐田與凌志兩品牌全年新車銷量為14.19萬輛，創下銷售歷史次高佳績，蟬聯18年台灣車市銷售冠軍，2019年改款的豐田國產轎車Altis、進口休旅車RAV4更持續蟬聯國產車與進口車雙料冠軍；凌志2019年新車銷售2.23萬輛再創新高，其中NX、UX、RX三款休旅車也搶進暢銷豪華車榜前五名內；日野大型商用車的販賣成績也達成市場十連霸！

展望2020年，受貿易戰、民間消費動能、汰舊換新政策最後一年等因素影響，蘇純興說：「我看不到市場不好的理由！」和泰車預估2020年台灣車市規模將比去年成長，可望來到45萬輛。

和泰汽車2020年小型車販賣目標設定為14.6萬輛、市占率32.5％，其中豐田品牌12.4萬輛、凌志2.2萬輛，商用車販賣目標為8,000輛，挑戰成為商用車新世代霸主。

和泰集團旗下的關係企業今年營運重點也富有挑戰與創新性，如和雲行動服務將增設加盟體制，擴大汽機車共享服務規模；和潤企業於去年第四季掛牌上市後，今年將積極拓展「商用車」、「機車」雙百億市場和設備融資租賃業務，車美仕將持續拓展全球據點，加速新商品導入，和泰產險將秉持創新精神，為邁向百億保費收入公司備局，和泰集團在汽車銷售、各關係企業都將挑戰成為市場全方位No.1！

(工商 )