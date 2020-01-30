為順應國際趨勢降低農藥使用風險及提升農產品安全，農委會2017年推動化學農藥10年減半政策，透過推動作物有害生物綜合管理模式、擴大環境友善資材補貼、輔導農友建立精準合理用藥的觀念與技能、強化高風險農藥管理、加速汰除劇毒農藥等相關措施，預計在民國2027年可達成全國化學農藥使用量減半之目標。

農委會指出，推動劇毒農藥退場，並讓非化學資材及低毒有效的化學藥劑取代高風險農藥，可降低農藥不當使用風險，至今已陸續禁用30種高危害風險農藥與限用87種農藥。此外，劇毒農藥巴拉刈將依預定時程退場，不會改變。24％巴拉刈溶液及33.6％巴達刈水懸劑（含巴拉刈之混合劑）兩種農藥已經於2017年10月5日公告禁用期程：自2018年2月1日起禁止加工及輸入，2019年2月1日起禁止分裝及販售，將於2020年2月1日起全面禁用。

農委會呼籲，農藥業者和農民朋友如仍持有24％巴拉刈溶液及33.6％巴達刈水懸劑等兩種農藥，可洽原農藥生產業或販賣業者辦理回收。業者亦應依農藥管理法第19條規定在2020年2月1日前回收或銷毀。為避免屆時衍生禁用農藥相關爭議，請掌握禁用時程依限回收產品，並籲請農民切勿囤積使用而誤觸法規。

(工商 )