瑞典家具龍頭宜家家居（IKEA）30日宣布，由於新型冠狀病毒引發的肺炎疫情影響，IKEA暫停全大陸30家商場的營業，直到另行通知。

香港經濟通通訊社30日報導，IKEA指出，正在與當地相關部門及NGO展開積極對話，研究如何透過提供應需的家具及家居用品，藉此支持防疫與疫後重建的過程。

(工商 )