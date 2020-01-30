疫情肆虐 IKEA暫停全大陸30家商場營業 15:392020/01/30 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜家家居(IKEA)。(圖／達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典家具龍頭宜家家居（IKEA）30日宣布，由於新型冠狀病毒引發的肺炎疫情影響，IKEA暫停全大陸30家商場的營業，直到另行通知。 香港經濟通通訊社30日報導，IKEA指出，正在與當地相關部門及NGO展開積極對話，研究如何透過提供應需的家具及家居用品，藉此支持防疫與疫後重建的過程。 (工商 ) #IKEA #暫停 #全大陸 #商場 #營業 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎延燒 金門小三通落地簽今暫停核發 15:372020/01/26 生活 台南好市多大門這幕 網一看嚇傻：好多人邏輯堪憂 20:252020/01/27 生活 防堵肺炎 菲律賓暫停中國入境簽證 17:142020/01/28 國際 美企暫停中國部分業務 湖北省星巴克全線關閉 17:132020/01/28 財經 港暫停陸客自由行 大砍兩地交通 04:092020/01/29 焦點新聞 商場街頭無人煙 北京如死城 04:102020/01/29 生活新聞 光華商場慶開工 黃珊珊戴口罩發紅包 14:012020/01/29 生活 2020武漢風暴》港餐飲業界料農曆新年營業額挫逾三成 15:332020/01/29 財經 港今局部封關 高鐵班次全暫停 04:092020/01/30 焦點新聞 國泰調整飛陸航班機艙服務 包括簡化餐飲、停賣免稅品 14:342020/01/30 財經 財經熱門新聞 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 殺700點不夠慘？政院：國安基金進場時機還沒到 - 財經 - 工商 台股狂瀉近700點 網4字定義歷史上的今天 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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