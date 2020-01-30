因大陸武漢新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，為避免不肖業者對相關防疫產品惜售囤積或藉機哄抬價格斂財，新竹縣長楊文科今天在春節過後開工第1天，立即要求消保官羅鈞盛及衛生局長殷東成組成聯合稽查小組，對轄內通路商做查核，初查均無囤積與哄抬價格情事。
消保官羅鈞盛今天上午會同衛生局人員，陸續至縣轄竹北市維康（縣政三街）、統一超商（縣政門市）、全家（東元店）、惠康（成功店）、康士美（自強南路店）、屈臣氏（縣政分公司）、家樂福、杏一（縣政二路）、大樹藥局（光明六路）等9家賣場，對一般外科用口罩銷售情形進行稽查。
其中惠康百貨、康士美、屈臣氏、家樂福、杏一、大樹藥局一般外科用口罩已全數售完，而維康、統一超商、全家超商均仍持續販售，且價格為3入24元，單片8元，其中已售罄的業者如家樂福售價為50入99元，大樹藥局50入200至250元不等，並未有哄抬物價情事。
羅鈞盛提醒業者，不得趁機發災難財，否則恐有觸犯公平交易法第40條之虞，最重可處新臺幣1億元罰鍰，縣長楊文科也呼籲民眾不要做恐慌性採購，經濟部已協調製造商趕工生產，確保供應無虞，於公開場合，如學校、市場、醫院儘量能帶上口罩，並養成勤洗手習慣，以避免病毒之感染。
若民眾有有關SARI相關問題，可撥打衛生局疾管科03-5511287諮詢專線，希望全民攜手共同渡過此一難關。
(中時 )
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