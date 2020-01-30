全台最具代表性的ETF「元大台灣50 ETF」（0050），一舉一動都備受市場高度關注，0050分別於2020年1月7日、1月20日進行第一、第二階段公告，每股配發2.9元，除息日訂為1月31日、收益分配發放日為3月6日。以2019年兩次評價配息各為0.7與2.9元，累計配發3.6元，配息率達3.82%，同時期（2019）含息報酬率為28.09%。

台灣首檔ETF「元大台灣50 ETF」（0050）成立於2003年6月25日，不僅是現今規模最大、最具代表性的ETF，也因受到廣大投資人青睞，為全台第一檔受益人數突破10萬人的ETF，不僅與元大高股息ETF（0056）、元大台灣ESG永續ETF（00850）同被稱為國民ETF，更是投資人定期定額首選標的之一。

「元大台灣50 ETF」（0050）截至1月20日，規模達到新台幣633億元，歷年平均配息2.29元（2005年開始配息以來），平均填息天數僅46天(不含本次配息)，尤其2019年7月19日除息日一開盤便填息達陣，創下2003年成立以來最快填息紀錄，而0050也因火速「秒填息」受到市場熱議。

(時報資訊)