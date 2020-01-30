罷韓第二階段連署開跑，為了讓要簽連署書的民眾更方便，30日由李醫師率領的公民割草行動小組將罷韓連署點擴張，與Cofein Cafe董事長郭毓庭合作，將他們的咖啡廳納入為連署點之一，也是第一個與公民割草行動合作的路邊店家。

李醫師認為罷免是每位公民具有的權力，對於行使罷免權，不需要遲疑或害怕，希望每位參與罷免的民眾都能很輕鬆，所以組成公民俱樂部，只要是在割草行動網站上公布的店家，都是公民俱樂部的成員，希望連署點遍地開花，讓民眾更方便簽署或繳交連署書。

郭毓庭表示，罷免並不是政治活動，是全民對政治人物糟糕的領導方式，做出表達抗議的行為，所以他們咖啡廳特別支持霸韓行動，希望高雄市民多到他們咖啡廳填寫連署書，他們會特別奉上好茶，讓各位在簽署連署書時還有好茶可以享受，以輕鬆快樂的方式來進行罷免活動。

經過統計，29日罷韓連署第一天就已經收到超過1萬5千份，但連署罷韓鬧得轟轟烈烈，過程中也發生幾件插曲，有眼尖的民眾在網路上發現由公民割草行動小組給的連署人名冊底下多了一行黑條，更有民眾指出，有非罷韓連署點的民眾在代收連署書。

對此李醫師表示，在有黑條的連署書上，只要按照規定的格式填寫，都算是有效的，這只是網路上不實的留言，請民眾不用擔心、勇敢站出來罷韓。至於民眾填好的連署書，請一定要交由他們網站上公布的連署站及代收點，切勿擅自交給非連署點的代收店家。

(中時 )