武漢肺炎在中國大陸案例已逾7000例，台灣如臨大敵，如果有勞工赴武漢回台遭居家隔離要請什麼假？勞動部部長許銘春今天表示，配合防疫需求，而且不能歸責於勞雇雙方，企業主不能以曠職、扣全勤獎勵或補行上班等不利處分，假別註記「防疫隔離」，至於薪資的部分，則由勞雇雙方討論，近日也與衛福部討論是否要提供勞工相關津貼。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，從武漢返台的勞工，會收到居家隔離通知書，此時雇主不能要求勞工請事假、病假或特休假，註記防疫隔離即可，至於薪資部分，則由勞雇雙方自行協商，目前也與衛福部討論是否要依傳染病防治法提供勞工「對於因指定、徵用、徵調或接受隔離檢疫者所受之損失，給予相當之補償。」。

謝倩蒨也說，如果確認染病後，勞工是因工作等原因染病，則雇主應給予公傷病假；至於如是個人旅遊，則應請病假。

另，針對台籍幹部在年後是否要返回大陸工作，許銘春指出，在台企業如對在大陸勞工有指揮監督，應站在勞工健康考量，盡量避免派勞工至中國大陸，職安法明定雇主有責任提供必要安全衛生設備及措施以「防止動物、植物或微生物等引起之危害」，如違反可處3萬至30萬元罰鍰，如果強迫勞工赴陸、勞工可以拒並終止契約、要求資遣費。

(中時 )