邱姓少婦日前po出約幼兒的瘀傷照片，向親友求救，吐露遭郭姓丈夫家暴，被轉po到臉書社群網站，引起眾議，嘉義縣警方29日二度查訪郭家，救出邱女母子委由社工陪同到醫院驗傷，依妨害自由罪嫌逮捕郭男，30日檢方向法院聲請羈押。

社群網站27日深夜po出疑似虐兒照片，是住嘉義縣義竹鄉的21歲邱姓女子，發出兒子臉部瘀傷累累的照片，向姊姊求救，邱女吐露，和丈夫談了離婚，他生氣又打小孩，求姊姊載她和兒子離開。

嘉義縣布袋分局27日當天派員到邱女的住處查訪未果，守株待兔，29日逮捕返回住處的郭男，經查，邱女的2歲多兒子是她與前夫生的，28歲郭男坦認因小孩哭鬧不停，屢勸不聽，才動手打孩子的四肢及臉部。

據了解，郭男涉嫌限制邱女的行動、與外界連絡，涉及妨害自由罪嫌，警方協助邱女向法院聲請家暴暫時保護令，邱女與兒子暫時由胞兄帶回北部居住。

警方將郭男依妨害自由、家暴罪嫌隨案移送嘉義地檢署偵辦，檢方認為郭男有再犯、逃亡之虞向法院聲請羈押。

(中時 )