2020澳洲網球公開賽混雙8強賽，大會第6種子台灣詹詠然/克羅埃西亞多迪格，單挑第3種子加拿大達布蘿絲姬（Gabriela Dabrowski）/芬蘭康坦寧（Henri Kontinen），經過超過一個半小時的兩盤賽事，「台克聯軍」5比7、6比7（2比7）敗下陣來，未能更上層樓。

詹詠然曾在2011年澳網和地主好手韓利（Paul Hanley）獲得澳網混雙亞軍，近年她和多迪格合作成績也相當好，於2018、2019法國網中公開賽完成混雙2連霸，兩人也是去年溫布頓草地錦標賽混雙冠軍，可惜澳網於8強賽鎩羽而歸，兩人合拍的第4座四大賽冠軍還要再等等。

詹詠然混雙出局後，今年澳網台灣選手只剩謝淑薇的女雙，她和捷克好友史崔可娃（Barbora Strycova）明天將和2018年澳網女雙冠軍匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）爭冠。

(中時 )