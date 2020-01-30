雖然美國一再呼籲盟友勿用大陸電信巨擘華為5G設備產品長達數月，不過自「五眼聯盟」成員之一的英國決定開第一槍、讓華為有限參與5G建設後，歐盟29日也發布指南，指出歐盟國家可以限制或禁止高風險5G供應商參與電信網路的核心零件，但並未直接點名要排除華為，讓是否要封鎖華為參與5G建設由歐盟成員國自行決定。對此，華為表示歡迎。

歐盟5G指南中指出，歐盟國家可以限制或禁止高風險5G供應商參與電信網路的核心零件，但並未直接點名要排除華為，華為也對此表示歡迎。

根據美國有線新聞網與德國之聲報導，歐盟執委會（European Commission）29日發布為了降低網路風險的5G指南。這份非約束性文件中建議，歐盟成員國應採取適當措施確保5G網路安全，同時採取嚴格規範保護其國家安全，但並未應華府要求，直接點名將華為排除在5G建設之外。

歐盟數據專員布雷頓（Thierry Breton）表示，歐盟會建立安全的5G網路，同意加強安全要求，「但不會明確禁止任何廠商」。

不過新指南也建議歐盟成員國，在應在國家或歐盟層級評估供應商的風險狀況，並允許排除對核心基礎設施構成高風險的供應商，且供應商應當接受技術及非技術因素評估，包括背後有國家支持公司的干預風險。此外，指南也建議歐盟各國政府使用多個5G供應商，而不是只依賴一家公司。

對於歐盟的新指引，華為表示歡迎，並透過聲明回應：這種不帶偏見且基於事實的態度，讓歐盟擁有更安全及更快速的5G網路。

另外據美國之音報導，對於英國對華為亮綠燈，同意其參與5G建設非敏感部分，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，讓華為進入英國系統造成了確實風險，「而美國只會把訊息傳給他所說的被信任的網路」，暗示英美之間的情報合作恐會受影響。

(中時電子報)