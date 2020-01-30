找來謝金燕、伍佰、任賢齊、蕭煌奇、周興哲、蘇慧倫、楊乃文、楊丞琳、艾怡良、鄧紫棋、ØZI、高爾宣、韓團AB6IX、EXILE放浪兄弟、鼓鼓、白安等超強卡司同台熱唱演出的第11屆《2020超級巨星紅白藝能大賞》，節目收視冠軍出爐。李千那與蕭煌奇合唱〈查某囡仔〉以4.72 （收視人口1,034,000 ）居冠、網路點閱則是「EXILE放浪兄弟霸氣飆唱、林志玲台下應援姊夫AKIRA」拿下冠軍，截至30日上午9時已累計67萬次，獲得最高點閱觀看次數。

李千那、蕭煌奇合唱〈查某囡仔〉，創下4.72、超過100萬的高收視率 。（圖／台視提供）

4度登上《紅白》的李千那身穿紅黑洋裝腳踩膝上長皮靴，首度與蕭煌奇合唱〈查某囡仔〉，拿下本屆《紅白》收視冠軍，亞軍則是《綜藝3國智》主持群與觀眾互動玩遊戲，輸家張立東接受終極懲罰「麵粉臨門」，創下4.55（收視人口996,000 ）的次高收視。另外睽違9年回歸的郭書瑤，性感熱唱新歌〈合拍〉、〈愛的抱抱〉，也創下96萬人、4.38的第3高收視。

郭書瑤性感熱唱新歌〈合拍〉、〈愛的抱抱〉，創下96萬人、4.38的第3高收視。（圖／台視提供）

至於在網路平台Youtube上，鄧紫棋演唱橋段共累計27萬觀看次；玖壹壹的賀歲歌〈大家樂〉累計18萬次，分居網路點閱第2、3名。而官方網路平台上的點閱數（統計至30日上午9時）已累計高達258萬9千人次觀看。

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(中時電子報)