歐洲議會29日以壓倒性的票數，表決通過英國脫歐協議，預計將在31日離開歐盟，為英國維持47年的歐盟成員國資格正式畫下句點，眾多歐洲議員起立合唱蘇格蘭民謠「友誼萬歲」（Auld Lang Syne）送別，不過也有議員滿面愁容，甚至流下淚水。

根據《BBC》報導，在布魯塞爾經歷辯論後，歐洲議會以「621票對49票」的壓倒性票數通過英國脫歐協議。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，批准脫歐協議只是第一步，歐盟與英國將建立新的夥伴關係，雙方應在氣候變遷等領域合作，「我們將永遠愛著你們，我們不會分得太遠」。

英國脫歐黨黨魁法拉吉在表決前的辯論大放厥詞，還違反議事規則，甚至與其他脫歐黨同僚揮舞著英國國旗，隨即被當場消音，主持議事的愛爾蘭籍歐洲議會副主席麥吉尼斯直言，「拿走你們的旗子，你們要離開了，如果你們現在離開，就把旗子一起帶走，再見！」

不同於脫歐派趾高氣昂地退場，其他英國籍歐洲議員則顯得離情依依，綠黨卡托（Molly

Scott Cato）深表「悲傷和遺憾」。英國31日離開歐盟後，將進入11個月的過渡期，雙方希望商談未來的經濟關係，預計貿易談判於3月初開始，此段時間會延續直到今年的12月31日為止。

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(中時電子報)