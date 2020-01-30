武漢肺炎疫情升溫，即將在明日登場的台北國際動漫節也做出對應措施。主辦單位中華漫畫出版同業協進會秘書長高世樁表示，每位動漫迷皆須自主配戴口罩，並配合工作人員測量額溫、雙手消毒才能入場參觀，多數參展攤商也採相同配套措施，等同是主辦單位與參展攤商的雙重保障，以防疫為優先，期盼能圓滿落幕。

面臨台北國際書展延期，外界對動漫節仍照常舉辦出現了質疑聲浪。高世樁表示，主辦單位是依據中央流行疫情指揮中心所辦理，以台灣疫情而言，大型室內外活動仍可照常舉行，主辦單位也做了最嚴格的防疫措施，經過衡量後才決定照常舉行，一切防疫措施將依衛服部疾管署規定處理，廠商在年前也紛紛進場展區、消毒環境，讓動漫迷能安心觀展。

由文化部指導的台北國際動漫節在今年邁入第8屆，往年參展人次平均達30萬人以上，此屆邀集了約65家廠商、500個攤位及23場的見面簽名會，因武漢肺炎疫情延燒，本預計來台舉辦簽名會的《戀愛疏失／脫處之路》漫畫家那木渡，參展攤位日本洗足學園音樂大學、上海暴蒙動漫公司，皆紛紛取消了動漫節相關活動。

高世樁表示，動漫節的參展年齡層約為15歲至20歲，早在年前便於網路上相互串聯，呼籲觀展動漫迷需自主配戴口罩、消毒，帶給主辦單位很大的信心。參展攤商除配合主辦單位加強環境消毒外，也有部分攤商自訂攤位規則，如須配戴口罩否則不得進攤商空間參展、不得握手等。

除了台北國際動漫節外，每次舉辦皆吸引大批動漫迷的CWT同人誌販售會、開拓動漫祭也將於本周末展開。兩場活動將於出入口測量民眾額溫，若超過37度則不得入場CWT同人誌販售會，開拓動漫祭則規定，若經額溫測量，確認無發燒症狀者方可進入會場，兩場活動主辦方也大力呼籲，動漫迷需自主配戴口罩，以保護每位民眾的健康安全。

(中時 )