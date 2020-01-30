太陽眼鏡。（台北分署提供）

中興高中校地。（台北分署提供）

農曆鼠年開春首度聯合拍賣將於2月4日下午舉行，法務部行政執行署台北分署這次推出LEXUS豪車、太陽眼鏡、畫作、生活雜貨等動產，此外，位於北市精華地段已解散的中興高級中學校地，因前董事長江克雄積欠地價及綜所稅，校地持分也在拍賣之列。

台北分署這次再推出E.ARMANI、NIKE、DKNY等名牌產品，全部均一價，每支只要500元。同時，台北分署去年專案執行違規攤商欠費大戶所查封的生活雜貨、服飾配件等，將在這次拍賣會以實惠的價格進行變賣。還有畫馬名家沈呂遂大師的手繪水墨畫也將再次登場。

這次拍賣的壓軸，是LEXUS LS600HL的再行拍賣程序，這輛2011年出廠，黑色外觀的油電混合車，排氣量4969cc，車況良好，是中古市場難得一見的物件，只要出價達底價的一半即可將它開回。

在不動產拍賣方面，這次是首次兼採通訊投標的拍賣，無法親自投標、或想低調參與投標的民眾，可以採通訊投標方式辦理；拍賣的不動產有多筆在台北市、新北市及金門縣的土地，其中最引人注目的標的為原中興高級中學校地，因前董事長江克雄積欠地價稅及綜合所得稅，校地持分也在拍賣之列，這塊土地為住宅用地，位於精華地段，投資、自用兩相宜，面積為1692平方公尺（511.83坪），本次拍賣的權利範圍為70000分的19338，底價3.6億元。

(中時 )