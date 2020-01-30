前桃園市警局八德警分局吳姓派出所警員，26日晚間在臉書打卡稱自己在武漢市華南水果批發市場，還說要「帶點好料回去給大家」，除遭記大過調離現職，桃園地檢署也趕在開工日火速偵結，依《傳染病防治法》散播不實訊息、《刑法》恐嚇公眾等罪起訴，51歲的吳警也於案發後申請退休。

八德警分局大安派出所吳姓警員去年底才自稱「棒球國手」，一件協助護送9旬老人返家的為民服務案件，讓八德警分局發布假「公關新聞」引發熱議。

孰料吳姓員警又於26日晚上在個人臉書上打卡，標註自己在湖北省武漢市華南水果批發市場，發表「來這邊帶點好料的回去和大家分享」等不實訊息，八德警分局獲悉展開調查，發現他根本未出國，是休假期間發表不實言論，吳警也坦承是網路找圖開玩笑、文章已立即下架。

八德警方除將他依傳染病防治法送辦，也召開考績會記一大過及調地處分，並籲請民眾不要再截圖轉傳。桃園地檢署檢察官也火速展開偵查，趕在開工首日偵結，依傳染病防治法第63條散播有關傳染病流行疫情之不實訊息、以及刑法第151條恐嚇公眾等罪嫌起訴。

桃園地檢署強調，防疫視同作戰，必須格外謹慎，散播任何謠言或不實訊息，將會嚴重影響防疫工作的進行，請民眾切勿虛捏不實疫情訊息，對於來源不明或未經證實疫情資訊，切勿隨意散播或轉傳他人，以免觸法。

(中時 )