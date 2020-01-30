雲頂遊輪集團鑒於台灣郵輪旅遊市場胃納量逐年成長，決定擴大深耕台灣市場，宣布將以雙品牌、雙船、雙母港的「3雙」策略南北布局，打造雙品牌「大小雙船、南北雙港」的海上假期案，預期今年營運將達159個航次、在台服務旅客人次將突破30萬。

此外，因應武漢肺炎疫情，雲頂集團旗下品牌「星夢郵輪」已實施衛生防禦措施，包括所有旅客及船員登船前須提交健康聲明、於所有停泊港口進行溫度篩查，若發現任何人出現發燒徵狀，一律不允許登船，以保障賓客和船員健康。

星夢遊輪全面同步加強衛生，針對艙室等船上所有可能觸及位置進行消毒，在舷梯、商店和餐廳等地方提供酒精消毒劑，並為前線船員提供口罩等防護用品，提醒所有人必須注意個人衛生。遇上懷疑個案時將立即隔離與懷疑患者有聯繫人士，並進行船艙全面消毒。

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，台灣位在西太平洋地區，發展郵輪經濟具先天地理位置優勢，基隆港或高雄港都極具發展成為亞洲郵輪樞紐角色。據台灣港務公司統計指出，台灣郵輪旅客截至去年11月達97萬1754人次，穩居亞洲旅遊第二大客源地市場。

對此，雲頂決定擴大深耕台灣市場，去年首航來台的星夢郵輪「世界夢號」，將在2月11日到4月4日以基隆港做為母港。而來台10年、向以基隆港為母港的麗星郵輪「寶瓶星號」，2月12號至3月22日將移航高雄港做為母港，並規畫一系列日本東北亞航程。

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，集團今年首季在台灣將以星夢郵輪「世界夢號」、麗星郵輪「寶瓶星號」的雙品牌、雙船，以及北基隆港、南高雄港的雙母港策略，提供台灣旅客體驗更多樣、更彈性的海上假期選擇。

雲頂指出，透過雙品牌「大小雙船、南北雙港」的海上假期案，可提供台灣旅客更優質的海上假期選擇，也讓雲頂郵輪今年在台布局更完整。雙船南北全年營運將達159個航次、在台服務旅客人次將突破30萬人，南北旅客都能以最便利方式享受服務。

雲頂表示，「世界夢號」今年台灣首發航程主打「開春大吉」，祭出限時限量優惠回饋。而去年高雄國際郵輪旅客達9萬人次，年增達59.5％，麗星郵輪「寶瓶星號」移師高雄港為母港，將推出多種豐富且具特色的主題航次，以開發更多的主題、分眾客群市場。

(時報資訊)