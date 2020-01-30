中鋼(2002)公布自結獲利，去年12月虧損擴大，自結單月合併稅前虧損10.22億元，比11月之虧損2.93億元更劇。去年1~12月自結合併稅前淨利128.01億元，比前年同期下滑60%。

去年第四季鋼價走跌，中鋼12月自家碳鋼銷售量88.28萬噸，比11月83萬噸反彈，營收增溫。但受到季底認列跌價損失影響，中鋼2019年12月獲利持續探底，去年第四季轉虧，但谷底大致已過去。中鋼自結，2019年12月合併營收約為291.03億元，比11月增加5%；受到今年首季鋼價調降影響，自結12月本業虧損擴大，單月合併營業淨損11.79億元，比11月營業淨損1.2億元增加882%，整體獲利再創去年單月新低。12月自結合併稅前虧損10.22億元，比11月的自結合併稅前淨損2.93億元加劇248%。

中鋼去年第四季鋼價力撐平盤，但為刺激下游提貨有推出專案，且主要原料國際鐵礦砂價格仍居高檔，持續壓縮獲利空間，也導致去年全年的獲利減幅擴大。

中鋼自結2019年全年合併營收年減9%為3662.4億元，自結2019年1~12月合併營業淨利125.78億元，年減63%；自結1~12月合併稅前淨利128.01億元，年減6成，全年每股合併稅前淨利約0.81元。

去年第四季鋼市疲弱，且受今年首季鋼價下跌，需提列跌價損失影響，中鋼去年第四季轉虧，單季合併虧損約8.15億元，單季每股稅前合併淨損約為0.05元。中鋼去年獲利也比前年高點下滑，減幅60%。

中鋼日前開出今年第一季內銷盤價開低，平均跌幅約3%，使得今年首季營運獲利空間仍受限；但隨著國際鋼價近期走漲，中鋼期望今年鋼價先蹲後跳，第二季鋼價看漲，預期中鋼第二季營運可望持續加溫。

(時報資訊)