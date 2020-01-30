武漢肺炎疫情擴大，全球各地陸續淪陷，國人只要聽到「武漢」就心生畏懼！不料民眾在臉書社團「爆公社二館」PO文表示，一名男子搭高雄捷運講手機時，說自己是從武漢回來，把周遭乘客嚇到紛紛走避到其他車廂。網友看到貼文怒飆：「唯恐天下不亂！惡劣！」。

男子搭高捷自稱從武漢返台，嚇跑乘客。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

原PO發文：「剛剛我朋友從台北搭高鐵回高雄，在捷運上遇到這個阿伯，這個阿伯電話中自稱從武漢回來，音量大到車廂的人都聽到，紛紛用白眼看他，他大約00:03在三多站下車」。

這名「武漢回來」的阿怕，後來被網友撥電話到1992檢舉，結果1922人員回應說「武漢已經封城兩天，他應該不可能剛從武漢回來，應該是故意在捷運上製造恐慌。而且武漢回來的人需做居家隔離，會用電話追蹤他是否在家，不太可能這樣在外面趴趴走。」。

但網友質疑「但是新聞就很多居家隔離者偷偷出門的不是嗎？那對台商夫妻不就還出門買東西？所以我還是很擔心啊！他一直到下車才把口罩拉上！要是他真的是武漢回來的，車上的人不就很倒霉？如果他是故意製造恐慌，還是在捷運這種地方，難道不需要開罰嗎？」。

許多網友看後表示「唯恐天下不亂！惡劣！」、「肉搜吉他」、「製造恐慌不是也可以罰錢嗎?」、「這世界上自私的人太多了」

(中時電子報)