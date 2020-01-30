潭子、大雅、神岡地區為精密機械和工具機械廠商匯集地，當地區無公立工業類技術型高中，為培育專業人才，神岡國中今年改制為「台中市立神岡工業高級中等學校」，附設國中部；高中部設有機械科2班及機械加工科1班，8月開始招收第1屆新生，學校更與英國北安普敦大學(University of Northampton)合作，將協助教師及學生在機械工業基礎技術與應用上更精進。

市府教育局長楊振昇指出，英國北安普頓大學是國立綜合性大學，該校機械工程系學生有90％畢業後，從事機械工業相關工作，在英國高等教育局HESA就業率評比中為英格蘭地區第一、全英第四；期望神岡高工與北安普頓大學建教合作能培養優秀工業人才。

楊振昇表示，潭子、大雅、神岡地區人才需求高，因此將神岡國中改制為神岡高工，教育局投入2億4000萬元新建新校舍，並補助1億元增購相關設備，期望神岡高工未來除與其他學校合作外，也能與業界合作，讓學生了解產業運作、精進專業技能。

(中時 )