許多民眾對於塑膠容器具都認為有塑化劑，食藥署解釋，只要符合「食品器具容器包裝衛生標準」之塑膠材質容器具，在正常使用情形下，不至於造成生理上的影響，一般民眾不須過度擔心。

食藥署說明，塑化劑，又稱可塑劑，是一種增加材料柔軟性或使材料液化的添加劑，塑化劑種類多元，常被關注衛生安全問題的塑化劑為鄰苯二甲酸酯類，例如鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（di-（2-ethylhexyl）phthalate, DEHP）。

食藥署指出，質地堅硬的聚氯乙烯（Polyvinylchloride, PVC） 材質，透過添加鄰苯二甲酸酯類塑化劑，可製成各種軟硬度、韌性之製品，例如：PVC保鮮膜、PVC軟墊、雨衣、水管等。但並非所有塑膠製品都含有塑化劑，例如：聚對苯二甲酸乙二酯（Polyethylene terephthalate, PET）材質則沒有必要添加塑化劑。

食藥署表示，食藥署已明定相關標準，針對塑膠類訂有材質試驗，例如聚氯乙烯(PVC)中8種塑化劑物質含量總和不得超過 0.1%（重量比例）。也就是說，只要符合「食品器具容器包裝衛生標準」之塑膠材質容器具，在正常使用情形下，不至於造成生理上的影響，一般民眾不須過度擔心。

(工商 )