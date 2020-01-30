台股鼠年開紅盤出師不利，受到武漢肺炎疫情影響，今天（30日）重挫696點，創下史上最大單日跌點，跌幅高達5.75%，收在11421點。回顧歷史上的重挫，往往有個重大利空拖累，就有網友在批踢踢發問：「歷史上要怎麼定義這天？」

該篇文章引起眾多網友創意回應：「武漢起疫」、「史上最慘開春」、「口罩股災」、「百家跌停紀念日」、「史上最大空頭開始日」、「萬人除權息日」、「腳..麻..日..」、「多軍逝世紀念日」、「台股最強除息日」。其中以「武漢起疫」獲得最多網友認可。

台股受到武漢肺炎疫情影響，加上春節期間國際指數下跌，鼠年開盤日跟進補跌，終場下跌696.97點，以11421.74點作收，跌幅5.75%，成交金額2754.15億元。櫃買市場下殺出現476.33億元大量，收在141.01點，下跌9.36點跌幅6.22%，成交金額476.33億元。

中央社報導，元大投顧指出，武漢肺炎疫情屬於短期衝擊，對市場行情的影響為「不確定性」而非「風險」，雖然要等到確診高峰過後才真正解除警報，但不會改變基本面向上循環的趨勢。即便沒有武漢肺炎，當前市場已經過度反應景氣復甦，待行情適當修正後可走得更遠。

(中時電子報)