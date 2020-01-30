開學在即，花蓮慈科大今成立防疫小組，備妥13間隔離室。（許家寧翻攝）

武漢肺炎疫情嚴峻，花蓮慈濟科技大學趕在開學前成立防疫小組，並規畫13間健康集中監測管理室，採一人一室，每間都有獨立衛浴，由學校免費送三餐到房間。監測期間不得外出，校方指出，有1名陸生返鄉過年，回台後將要求自我健康管理14天才能上學。

慈科大表示，因應新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，校方配合衛福部和教育部的管理措施，30日校方成立防疫小組，追蹤師生旅遊史與健康狀況，也持續盤點口罩、乾洗手液、漂白水等庫存物資，同時規畫13間隔例室以及校園環境清潔、消毒作業。

校方指出，健康監測期間不得外出，室內也得戴口罩，沾到口鼻分泌物的衛生紙、口罩須集中丟入醫療廢棄物垃圾桶；目前有1名陸生返鄉過年，學校持續與該生和家長保持聯繫，該生預計2月13日抵台後，健康管理14天期間一律公假，並協助學生課業輔導。

總務長魏子昆說，即使目前學校尚未出現確診病例，寒假營隊、升旗典禮、幹部訓練等大型活動，盡量將場地移到室外，減少出入通風不良的密閉空間，同時，只要師生出現呼吸道症狀，將嚴格要求全程戴口罩出席，降低傳染感冒的機會。

開學後，慈濟科技大學將持續進行衛教宣導，提醒師生落實手部衛生、咳嗽禮節，慈科大強調，校園是學生密集、容易發生呼吸道傳染病群聚感染的場所，教職同仁與學生都必須落實自我健康管理，並主動回報狀況，全力防疫。

(中時 )