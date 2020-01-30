全球武漢肺炎疫情持續升溫，各國相繼派遣專機赴武漢撤僑，不過現在傳出因為撤僑，家人被迫分開的窘境，一名英國男子的陸籍妻子、以及一名英國母親的3歲兒子因為持有大陸護照，不能搭上返英專機，英國外交部稱，「北京不讓任何大陸公民離開。」

武漢肺炎疫情升溫，英國也準備撤僑。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國正在執行撤僑措施，不過農曆春節期間偕同妻女返回湖北探親的英國男子賽德爾（Jeff Siddle）卻表示，大陸籍妻子辛蒂（Sindy）無法搭乘包機回英。另一名在武漢教英文的女老師法蘭西絲（Natalie Francis）也表示，自己被告知3歲兒子傑米（Jamie）不能一起走。

賽德爾的妻子辛蒂是中國公民，不過同時也擁有英國永久居留權。他說英國外交及國協事務部（Foreign Office）通知他們，將會派專機接他們離開，不過「僅限於英國公民」，「因為北京當局不允許任何中國居民離開。」法蘭西絲也表示她接到倫敦外交部電話，表示專機上有為她保留座位，但是傑米必須留下，「因為他擁有中國護照」，法蘭西絲說她兒子同時也是英國公民。

BBC指出，英國認可雙重國籍存在，不過北京不承認雙重國籍，因此大陸不允許雙重國籍護照持有者走撤僑通道離開。英國外交及國協事務部表示，他們現在正試圖讓北京點頭，帶辛蒂及傑米離開，不過也強調北京至目前為止態度都非常強硬，他們已告知這兩個家庭不要抱太大期望。

賽德爾與辛蒂育有1名9歲女兒，賽德爾說，他被迫做出抉擇，要嘛是讓妻子一人留在大陸，要不然就是一家三口全部留下。法蘭西絲則說，她唯一的願望就是「救兒子離開」，如果兒子不能走，她也不走了。

值得注意的是，英國原本預計今日帶著200公民返回英國，不過大陸有關單位尚未批准該班撤僑班機起飛許可，因此英國撤僑飛機「無法按原計劃起飛」，英國外交部表示，正展開「緊急行動」，「盡早」安排飛往英國的航班。

(中時電子報)