因武漢肺炎死亡人數超過百人以上且已經影響大陸整體經濟，因台灣與大陸經濟緊密度高，使得台股今（30日）重挫696.97點，跌點創史上最大，令人驚訝，跌幅達5.75％。至於櫃買指數30日跌穿5日、10日、月線、季線及半年線，內資呈現大逃殺。

集中市場30日一根長黑K棒跌穿季線，所幸守在半年線11,270點之上，終場收在11421.74點，跌696點，跌幅達5.75％，成交量為2754.16億元，爆量下挫。

屬於中小型股的櫃買指數30日跌幅比集中市場更大，跌幅6.22％，下跌9.36點，收在141.01點。

櫃買指數30日跌破5日、10日、月線、季線及半年線，年線也即將失守，30日悲觀氣氛與20日封關當日守住所有均線的樂觀氣氛呈現大逆轉。由於傳統上櫃買指數是內資主力偏愛的市場，也意味內資主力30日不計價砍出，將手上部位降低風險。

市場關注的外資部分，外資30日賣超177.96億元。

台股第二大權值股鴻海30日鎖住跌停，市場信心崩潰，拖累台股跌勢沒有止住，終場跌696點，最低一度跌700點。

分析師建議，因台股日K留長黑棒慣破季線，技術面已破壞，短期等武漢肺炎疫情控制後，投資人再逢低承接比較恰當。

(工商 )