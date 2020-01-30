苗栗縣長徐耀昌特別慰勉衛生局官員在春節期間工作辛勞。〔謝明俊攝〕

2019新型冠狀病毒持續肆虐，苗栗縣雖尚未出現確診病例，但縣長徐耀昌為謹慎預防，30日上午特別在衛生局苗栗縣流行疫情應變中心，召集縣府局處首長舉行防疫會議。徐耀昌強調多洗手及適時戴口罩的重要，衛生局長張蕊仙也表示已完成全縣15家醫療院所因應整備查核作業，及確保市售口罩供貨穩定，並呼籲民眾切勿任意傳遞錯誤消息，否則最高可處罰300萬元罰款。

苗栗縣衛生局是早在1月8日就針對2019新型冠狀病毒，召開衛生局疫情整備會議，並在1月中旬至下旬間，陸續完成全縣15個醫療院所防疫整備查核工作，並在1月22日由縣長徐耀昌主持第一次跨局處因應嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心會議。

根據衛生局統計，目前全縣準備負壓隔離病房共計8床，可啟動收治床數為236床，救護車有50輛，相關防護裝備及防疫藥品都已備妥，其中戰備準備的口罩有22萬只，是在有必要時才釋出使用。目前，全縣雖有追蹤關懷管制個案，但至今仍無確診病例出現，衛生局指出，有人謠傳某醫院出現確診病例，已證實是謠傳，並已請縣警局積極追查消息來源，希望民眾切勿再任意傳遞不實消息，否則最高將可處罰300萬元罰款。

(中時 )