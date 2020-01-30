鼓勵親子參與健康路跑活動，大湖鄉衛生所2月2日將於酒莊會場設置友善哺（集）乳室，提供有需要者使用。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

鼓勵親子參與健康路跑活動，大湖鄉衛生所2月2日將於酒莊會場設置友善哺（集）乳室，提供有需要者使用。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖2月2日路跑照常舉行 現場設置哺集乳室

大湖地區農會與台灣鐵人運動協會，2月2日將於台3線舉辦馬拉松賽事，受武漢新型冠狀病毒疫情影響，賽事雖不取消，但現場將提供約1000多片口罩，協會表示，由於募集的數量有限，還是希望選手及民眾自行準備口罩防疫，14天內從中港澳回台者，建議不要參加活動。

大湖地區農會與台灣鐵人體育協會，2月2日上午6時30分起，將在大湖酒莊前廣場舉辦「2020浪漫台3線戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松」分為42公里全馬組、21公里半馬組、11公里健跑組、6公里休閒組，全馬組從酒莊出發，行經台3線、音樂之舞藝術露營區、新開社區、老官道，再折返回酒莊，賽事以晶片計時，協會指出，約有2000多人參加。

但是受到武漢新型冠狀病毒疫情影響，不少報名參加者擔心賽事因此取消，台灣鐵人體育協會30日發出公告，依據中央流行疫情指揮中心29日表示，國內尚無嚴重特殊傳染性肺炎社區傳染情況，暫無必要延後開工開學，並指出大型室內外活動可照常舉行，因此經與農會討論後，決議照常辦理。

協會表示，大會為了防疫已緊急籌措1000多片口罩，在活動當日提供需要的民眾使用，但因數量有限，還是呼籲民眾需自行準備。另外，大湖鄉衛生所為鼓勵哺乳媽媽出門多運動，也將於大湖酒莊會場架設棚帳式哺（集）乳室，鼓勵民眾多加利用。

衛生所主任張予緁表示，路跑運動風氣漸盛，但許多哺餵母乳的媽媽，常礙於活動現場無友善、隱密的哺（集）母乳空間，讓她們不敢出門，因此衛生所特於會場增設友善空間，希望鼓勵爸爸媽媽帶著小朋友參加健康的親子活動。

(中時 )