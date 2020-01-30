網路瘋傳高雄金芭黎舞廳「護國舞小姐」辣照竟是盜圖！台中市陳小姐已向警方報案提告。（翻攝網路照片）

高雄台商感染武漢肺炎隱瞞病情，還到金芭黎舞廳消費，經接觸的舞廳小姐通報，該名舞廳小姐被網友稱為「護國舞小姐」，最網路上瘋傳「護國舞小姐」美照，原來竟是盜用照片。一名住在台中市的陳小姐在臉書貼出公告指出，她已針對網路散布資訊向警方報案，呼籲若再轉發將截圖提告。

網路上最近瘋傳「護國舞小姐」照片，大眼長髮、面貌姣好，還穿著中空裝，右手俏皮的比「YA」的手勢，引起網友注意瘋傳，還有網友轉傳留言指出「為表達敬意，願意跟『護國舞小姐』一起自主管理」。

陳小姐27日到台中市警局公益派出所報案表示，她在網路IG上的相片，遭不名人士盜用，並於LINE群組等網路社群散佈，報案提告涉嫌妨害名譽。她在網路張貼公告喊冤，並附網路流傳照及報案三聯單。

陳小姐指出，針對網路流傳的不實言論散播，她已去警察局報各提告，如果還有人再未經查時轉發，一律截圖存證提告，決不寬貸亂散播不實言論者。

(中時 )