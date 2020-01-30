台股今天以11421.74點作收，下跌696.97點，超過2018年10月11日當天660.72點的跌點，創下史上收盤第一大跌點，由於台股是近30年來新高位置，跌點相對較大，但跌幅5.75％，還排不上史上前10大跌幅，成交金額2762.23億元，是史上第六大，也是金融海嘯以來第一大成交金額。

鼠年第一個交易日台股股災再現，相較2018年10月11日美公債殖利率走揚，美股出現拋售潮，台股股匯雙殺，當年下跌660.72點，跌幅6.31％，今天跌點更擴大到近700點，上市櫃收盤跌停家數高達362家，創下史上收盤第一大跌點，不過，外資僅賣超177.97億元，似乎造成今天台股最大賣壓並非來自外資。

依照統計資料來看，台股成交值最大發生在2000年1月11日，達到3264.63億元，其次是2007年7月26日3220.03億元，2007年7月27日達到2973.41億元，今天排在史上第九，但卻是2007年7月30日（7月28、29日為假日）以來最大量。

今天雖然跌點第一大，跌幅5.75％，未列入史上前10大，史上最大跌幅是1990年8月7日的6.79％，但當年漲跌幅7％，目前漲跌幅已放寬到10％。

(時報資訊)