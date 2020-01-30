因應武漢肺炎疫情爆發，不少台商可能有意願捐贈武漢政府或大陸防疫單位，然而，企業在響應本次疫情捐贈時，應對捐贈的相關法令多作瞭解，在熱心捐贈時也享受稅務抵減的權利。

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良表示，中國大陸企業所得稅法對於企業捐贈支出有明確的規範，係指企業通過公益性社會組織或者縣級以上人民政府及其部門，用於符合法律規定的慈善活動、公益事業的捐贈，此外，對於捐贈限額的限制為在年度利潤總額12%以內的部分，准予在計算應納稅所得額時扣除；超過年度利潤總額12%的部分，准予結轉往後三年內扣除。

段士良表示，捐贈的對象(公益性社會組織)認定標準繁瑣、各種捐贈方式也有不同的限制與規劃效果，建議企業在行善前，多加瞭解相關的稅務影響，並諮詢專業人員及早規劃年度捐贈策略，以免無法享受稅前抵扣，甚至徒增稅務風險。

(時報資訊)