力達-KY(4552)表示，公司主要生產基地位於福建省及江西省，由於大陸新型冠狀病毒肺炎疫情尚未得到緩解，公司配合當地政府規定，延後開工日至2月10日。因應武漢肺炎防疫工作，力達亦實施三項應變措施，降影響降至最低。

力達指出，三項應變措施分別為：1.第一時間通知各經銷商客戶及供應商調整出貨時間，集團備有安全庫存，且集團工廠間生產亦可調配運用，待開工後將盡快加速出貨進度；2.透過網路通訊平台加強宣導正確的健康衛生知識及防疫保護措施，同時進行每日員工健康自主檢查及回報；3.將在工作場所內隨時加強環境及人員消毒，以確保公司生產營運能持續順利進行，並持續關注疫情發展，全力配合當地政府各項防疫措施，務必將影響降至最低。

公司表示，2020年目標及展望不變，力達仍將持續拓展節能型螺桿機的研發及銷售，將再提升螺桿機的銷售比重，持續關鍵零組件自製進度，而面對全球氣候異常情形加劇，綠色生產的發展刻不容緩，將持續致力研發推廣環保節能型的空壓機。

(時報資訊)