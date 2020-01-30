因應武漢肺炎，緯創(3231)今發布重訊，強調公司內部已成立新型肺炎防疫專責單位，各廠區加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控措施，以有效阻斷疫情傳播，保障員工生命安全和身體健康。據了解，緯創在武漢有研發和服務據點。

緯創強調各大陸子公司配合當地政府延長春節假期，將依所在地政府規定時間開工。另外，配合復工前產品生產需求，全球生產營運地區將機動調整。

緯創董事長林憲銘日前在旺年會上表示，雖然去年印度投資明顯成長，但現階段印度市場只適合從事電子組裝業務，因為可為當地帶來就業機會，有當地政府支持，但並不適合上游零組件產業。中國大陸支持特定產業，尤其是半導體、光電產業，台灣廠商在當地可能面對不公平的競爭，也很辛苦，至於代工組裝業務就沒這方面的問題。產業面臨全球化的壓力，在這方面台商很有經驗，這卻是中國大陸廠商缺乏。

(時報資訊)