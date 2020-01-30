武漢肺炎疫情提升，蔡英文總統（右）與副總統陳建仁（左）30日再度召開國安高層會議因應，並在總統府敞廳舉行記者會，說明面對武漢肺炎的疫情，政府已掌握的情況及防疫工作的準備。蔡英文表示防疫視同作戰，陳建仁則表示，民眾勿過度恐慌。(鄧博仁攝)

武漢肺炎疫情蔓延，蔡英文總統與副總統陳建仁今天下午針對疫情及因應措施在總統府敞廳公開說明；蔡總統表示，今召開國安高層會議，總統表示，落實人流管理、加強防疫物資控管、要求防疫指揮中心訂定防疫指引，並請相關部門研議比照以前抗煞的做法，必要時增用商業頻道特定時段，提供國人最清楚、正確防疫訊息。

總統強調，基於人道考量，對於中國民眾表達關切及慰問，行有餘力之處，也會提供必要協助。

蔡英文總統指出，首先向防疫第一線說聲辛苦，很多人因為防疫沒有假期，密切監控疫情，疫情目前控制得宜，這是大家通力的成果。

她說，稍早舉行國安高層會議，防疫最近幾個大家關心議題，第一落實人流管理；二加強防疫物資控管，政府對於口罩會統一售價、統一調控、統一增控追蹤口罩產量及存量，確保供需無虞，國人不要恐慌搶購，也會嚴格查緝囤積及哄抬，第三要求防疫指揮中心訂定防疫指引，有效宣導，讓國人正常生活、謹慎防疫，請相關部門研議比照以前抗煞的做法，必要時增用商業頻道特定時段，提供國人最清楚、正確防疫訊息。

總統再次提醒國人，不要傳遞沒有確認錯假訊息，中央與地方腳步要齊，中央與地方防疫系統要再強化，要求行政院在招開防疫指揮官會議。

疫情對經濟影響；總統說，穩定股匯市，減少短期心理因素的衝擊、輔道企業做好防疫、對受到影響產業進行紓困，接待陸客旅遊業者請交通部觀光局研議補貼損失、疫情、網路交易影響賣場、百貨研議支持措施、落實國內部門投資，公共部門投資加速，私部門投資也不能放緩。

總統說，經濟部也要協助產業，提早做好產線及供需市場調整，降低疫情帶來衝擊，落實台商回台把握轉單機會，化危機為轉機。

總統說，請行政院研判特別法及特別預算必要性，以利規劃不時之需、對滯留武漢國人能妥善照顧，透過海基會及台商等組織，提供生活及，協助醫藥，我們也與對方溝通，希望把我們國人接回，尤其是老人、小孩及慢性病患及武漢旅遊的人，若順利把人接回來，會防疫優先做好相關公握，基於人道考量，對於中國民眾表達關切及慰問，行有餘力之處，也會提供必要協助。

總統表示，感謝國際友人對台灣加入ＷHO支持，台灣有能力為世界盡一份力量，不要因為政治因素拒絕台灣。

媒體詢問，對於最近口罩引發風波，總統表示，最近口罩事件，引發不同論點，她有幾點，疫情沒有國界、先自助才能助人、防疫相關規範要注意跟遵照疫情指揮中心指引，不要在無為地方上爭吵、現在防疫階段還是要保持正常生活，謹慎防疫，戴口罩要看情境，接觸風險越高越需要帶口著，她會請疫情指揮中心加強宣導。

被問到滯留在武漢的台灣人，目前溝通管道如何？蔡英文說，「我們還是試圖用各種管道溝通。」

(中時 )